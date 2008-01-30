Путин может возглавить ”Газпром”

Владимир Путин может после выборов президента возглавить совет директоров "Газпрома" вместо первого вице-премьера и преемника Дмитрия Медведева, который сейчас занимает этот пост. В среду заканчивается срок подачи заявок от кандидатов в совет директоров "Газпрома". Список будет утвержден 4 февраля, а источники "Коммерсанта" утверждают, что в монополии ждут Путина. Медведева, который должен 2 марта стать президентом России, в списке не будет точно. Еще в декабре он пояснил, что покинет пост главы совета директоров "Газпрома" в случае избрания - закон совмещать не позволяет.

Тогда же эксперты предположили, что крупнейшую газовую монополию может возглавить нынешний президент Путин - человек, пообещавший стать премьером при президенте Медведеве.

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