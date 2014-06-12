Суд Пакистана разрешил бывшему президенту Мушаррафу покинуть страну

Имя Первеза Мушаррафа в 2013 году было включено в «черный список» пакистанского МВД, защита обратилась в суд с просьбой исключить его имя из списка. Бывший президент неоднократно заявлял, что намерен вылететь в Дубаи, чтобы увидеться со своей больной 95-летней матерью, которая находится там на лечении, передают РИА Новости.

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Адвокат бывшего президента Фарог Насим заявил, что суд Карачи предписал правительству исключить имя Первеза Мушаррафа из списка в течение 15 дней. «Суд принял нашу апелляцию и предписал исключить имя Первеза Мушаррафа из контрольного списка на выезд из страны. Постановление будет исполнено через 15 дней», - сказал Фарог Насим.

Первез Мушарраф проходит обвиняемым по делу о госизмене, а также еще по 4 делам. По версии следствия, он, занимая с 2001 по 2008 годы пост президента Пакистана, совершил госизмену в 2007 году, когда ввел чрезвычайное положение и приказал арестовать членов верховного суда. По законам Пакистана, госизмена карается смертной казнью или пожизненным заключением. Дело о госизмене было инициировано в 2013 году правительством Пакистана.