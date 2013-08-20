Экс-президента Пакистана официально обвинили в убийстве лидера оппозиции

Мушарраф обвиняется по трем пунктам — убийство, преступный заговор с целью убийства и пособничество в убийстве. В случае, если суд полностью признает вину экс-президента Пакистана, ему грозит смертная казнь или пожизненное заключение.

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Об этом сообщает Lenta.ru по информации Agence France-Presse во вторник, 20 августа, со ссылкой на заявление прокуратуры.

Первез Мушарраф возглавлял Пакистан с с 1999 по 2008 год. К власти Мушарраф, занимавший пост командующего армией, пришел в результате военного переворота. Бывшая премьер-министр Беназир Бхутто, являвшаяся одним из лидеров оппозиции, была убита в 2007 году в результате теракта на ее предвыборном митинге в Равалпинди. Оппозиция обвинила в смерти Бхутто Мушарраф, однако он свою причастность к гибели политика отрицал.

В 2008 году Мушарраф, которому угрожал импичмент, покинул Пакистан и временно переселился в Лондон. Новые власти Пакистана возбудили в отношении экс-президента два уголовных дела, включая связанное с убийством Бхутто, и безуспешно пытались добиться его экстрадиции из Великобритании.

В марте 2013 года Мушарраф добровольно вернулся в Пакистан, чтобы принять участие в парламентских выборах. Однако в апреле экс-президент сначала был решением суда исключен из предвыборной гонки, а затем арестован.