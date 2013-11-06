Экс-главу Пакистана Мушаррафа освободили из-под домашнего ареста

Сумма залога составила около 1,8 тысячи долларов. После внесения этой суммы судья издал письменное распоряжение об освобождении Мушаррафа. Его уже получили сотрудники тюрьмы, которые обеспечивают домашний арест генерала в его резиденции Чак Шахзад близ Исламабада, сообщает РИА Новости.

Адвокат экс-президента Ильяс Сиддики заявил, что теперь защита будет добиваться от суда исключения Мушаррафа из списка лиц, которым МВД запрещает покидать страну.

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Он также объявил, что Мушарраф теперь "свободный человек", и он "может идти, куда угодно", так больше не находится под домашним арестом по всем четырем делам, где он проходит обвиняемым.

Пакистанская газета DAWN отмечает, что Мушарраф, скорее всего, останется под усиленной охраной в своей резиденции, так как не него может быть совершено покушение.

В понедельник суд Исламабада постановил освободить под залог Мушаррафа по делу о гибели людей во время штурма занятой исламистами так называемой "Красной мечети" в 2007 году. Мушарраф 10 октября был помещен под домашний арест по этому делу. За день до этого он был освобожден под залог по делу об убийстве в 2006 году лидера националистов провинции Белуджистан Акбара Бугти. Это означало, что экс-президент, внеся залог, мог вскоре покинуть страну, так как ранее с него была снята эта мера пресечения и по другим делам.

В марте этого года впервые с 2008 года Мушарраф прилетел в Пакистан, чтобы участвовать в парламентских выборах. Однако избиркомы из-за судебных дел не допустили его к участию в выборах. В апреле генерал был арестован и помещен под домашний арест. Мушарраф проходит обвиняемым по делу об убийстве Бугти, по делу о введении ЧП и аресте судей Верховного суда в 2007 году, по делу об убийстве экс-премьера Беназир Бхутто в 2007 году и по делу о штурме мечети.