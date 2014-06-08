Сегодня состоится инаугурация нового президента Египта ас-Сиси

Церемония инаугурации избранного президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет в воскресенье утром в столице страны, сообщает РИА Новости.

Церемония начнется в 10.30 утра по местному времени (11.30 мск) с принесения избранным президентом присяги на верность народу. Торжественное мероприятие будет проходить в здании Высшего конституционного суда. Затем официально вступивший в должность глава страны проследует в резиденцию египетских президентов дворец "Аль-Иттихадия", чтобы принять поздравления от иностранных делегаций.

Свое присутствие на торжествах подтвердили свыше 1 тысячи гостей из-за рубежа. Среди них короли Бахрейна и Иордании, эмир Кувейта, наследные принцы Саудовской Аравии и ОАЭ. Представители Катара и Турции на чествование нового президента, в связи с натянутыми дипломатическими отношениями, приглашены не были. С другой стороны приглашенная на торжества Великобритания свою делегацию посылать не стала - представлять страну на мероприятии будет заместитель посла в Каире.

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В минувший вторник избирком Египта объявил официальные результаты прошедших 26-28 мая досрочных президентских выборов. За ас-Сиси проголосовали 23,7 миллиона избирателей (96,9% от общего числа проголосовавших). Его единственный соперник - социалист-насерист Хамдин Сабахи - набрал чуть более 750 тысяч голосов, или 3,9%.

Огромная популярность 59-летнего ас-Сиси, как и прогнозировали многие в Египте, превратила выборы в референдум по наделению его полномочиями главы государства. Считается, что большая часть населения страны благодарна бывшему военному за решительные действия и поддержку во время массовых протестных акций летом 2013 года, окончившихся отстранением от власти исламистов.

В своих предвыборных обращениях маршал заявлял, что планирует осуществить крупные экономические реформы, а также создать в стране более 20 промышленных городов, 26 туристических центров и восемь новых аэропортов.