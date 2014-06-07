11 человек погибли при обрушении здания в Индонезии

По меньшей мере 11 рабочих погибли и еще один пропал без вести в результате обрушения трехэтажного здания, произошедшего четыре дня назад в центре столицы индонезийской провинции Восточный Калимантан города Самаринда, пишет в субботу газета Jakarta Globe.

Читайте такжеВ Тернополе обрушились конструкции жилого дома. Жертв нет

Ранее сообщалось о пяти погибших и семи раненых, сообщает РИА Новости.

"Мы считаем, что под развалинами еще остается одна жертва, и все еще продолжаем поиски", — заявил журналистам глава городской полиции генерал Антониус Вишну (Antonius Wisnu).

После обрушения здания в его руинах оказались блокированы 84 рабочих, тогда как еще 72 смогли самостоятельно спастись, отмечает издание.

Данные предварительного расследования показывают, что причиной трагедии стали грубые нарушения подрядчиком существующих норм в ходе работ по строительству дома, который планировалось использовать под магазины.