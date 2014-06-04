В Северной Корее дневную норму пищи сократили до 410 граммов

В мае, по данным Всемирной продовольственной программы ООН, в Северной Корее выдавалось по 410 г пищи на человека в день. В феврале норма составляла 420 г. Это на 390 г меньше, чем минимально рекомендуемый объем питания. Для сравнения, американцы за день съедают 2 кг пищи.

В Пхеньяне утверждают, что полученная по программам ООН продовольственная помощь была распределена среди 16 млн человек, но проверить эти данные невозможно. В то же время, программа обеспечения едой северокорейских детей и беременных женщин ООН испытывает недостаток финансирования - выделено только 20% от необходимых сумм, сообщает ZN.UA.

Страна получает международную помощь с 90-х годов, когда ряд экономических срывов и масштабный голод привели к гибели сотен тысяч человек.

В докладах Всемирной программы продовольствия говорится, что недоедает каждый третий северокорейский ребенок, а у каждого пятого есть признаки истощения.

В мае в Северной Корее, как говорят в гуманитарных организациях, скудный сезон. Он продолжается до октября. 16 млн человек вынуждены полагаться на пайки зерновых, которые выдаются от государства. В рацион входят рис, картофель и кукуруза - 410 г в день.

Как утверждает The Guardian, регулярная раздача продовольственных пайков продолжается только в северокорейской столице Пхеньяне, а ситуация в провинциях складывается крайне тревожная.

В октябре, после уборки урожая, продовольствия было достаточно. Лидер КНДР Ким Чен Ын лично интересовался вопросами распределения продовольствия и отмечал обильность рационов. Но уже в январе домохозяйства получили по 2 кг риса и кукурузы. А теперь пайки либо не выдают, либо люди получают испорченные продукты.

Стоит отметить, что оценки международных наблюдателей продовольственной ситуации в Северной Корее предполагают значительные погрешности, поскольку эта страна остается одной из самых закрытых.