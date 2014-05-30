Россия уже намеревается базировать боевой корабль "Мистраль" на Черноморском флоте

Об этом сообщил РИА Новости в пятницу председатель комитета Госдумы по обороне, бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.

Ранее командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко заявил о возможности базирования "Мистралей" в Черном море. Между тем официально Минобороны заявляло о том, что два корабля этого класса будут базироваться на Тихоокеанском флоте – во Владивостоке. Для этого там сейчас готовится инфраструктура.

Читайте такжеThe New York Times: Продавать России два военных корабля неблагоразумно - США

«Базирование «Мистралей» в Севастополе и Новороссийске возможно даже без дополнительного финансирования. С технической точки зрения корабль, к примеру, можно кормой ставить на Северной стороне Севастопольской бухты и открыть аппарель», - сказал адмирал.

Председатель Общероссийского движения поддержки флота капитан первого ранга Михаил Ненашев также высказал мнение, что сведения о размещении одного из «Мистралей» в Крыму имеют под собой почву.

Собеседник агентства отметил, что одно из предназначений этих кораблей - решение задач морской пехоты ВМФ в океанских и морских районах мира.

«Вариант базирования в Севастополе также считается вполне эффективным с точки зрения решения задач в средиземноморско-черноморском регионе мира и плюс атлантические просторы», - сказал Ненашев.

По его мнению, с точки зрения судостроения такой вариант базирования оправдан, так как корабли эти в основном предназначены для использования в относительно благоприятных климатических условиях – в более теплых регионах.

Между тем ранее группа американских конгрессменов призвала генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена купить или взять в аренду вертолетоносцы "Мистраль", строящиеся Францией для России. Такая покупка "станет сильным сигналом президенту Владимиру Путину", считают конгрессмены.

Контракт стоимостью 1,2 миллиарда евро на постройку двух французских вертолетоносцев "Мистраль" для ВМФ РФ был подписан в июне 2011 года. Первый корабль «Владивосток» поступит на вооружение российского флота в 2014 году, второй «Севастополь» в 2015 году.

Универсальный вертолетоносец "Мистраль" водоизмещением 21 тысяча тонн и максимальной длиной корпуса 210 метров способен развивать скорость более 18 узлов. Дальность плавания - до 20 тысяч миль. Численность команды составляет 160 человек, дополнительно вертолетоносец может принять на борт 450 человек. Авиагруппа включает 16 вертолетов, из которых шесть могут одновременно размещаться на взлетной палубе. Грузовая палуба корабля может вместить более 40 танков или 70 автомашин. Строятся корабли на французских верфях в Сан-Назере.