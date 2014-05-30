США призвали Францию продать вертолетоносцы НАТО, а не России

Американские законодатели призвали Франциюотменить продажу России двух новейших вертолетоносцев типа «Мистраль» и предложили, чтобы эти корабли покупала или арендовала НАТО, сообщает Радио Свобода.

В письме в адрес генсекретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена говорится, что покупка альянсом «Мистралей» «пошлет сильный сигнал» российскому президенту Путину.

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Письмо подписали член комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиот Енгель, руководитель делегации США в Парламентской ассамблее НАТО конгрессмен Майкл Тернер, член подкомитета по европейским делам Конгресса Уильям Китинг.

Франция заявила, что не отменит соглашение с Россией, поскольку это может больше повредить Парижу, чем в Москве. Контракт стоимостью более полутора миллиарда долларов позволил создать около тысячи рабочих мест.