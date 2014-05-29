В России подумывают о возврате смертной казни

"Я не призываю вернуть смертную казнь в порядке реализации, но мне кажется, что она должна присутствовать в нашем законодательстве как гипотетическая возможность ее применения", - сказал он на встрече с представителями Общероссийского народного фронта, сообщает РИА Новости.

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Тема необходимости применения смертной казни часто поднимается в России в связи с крупными терактами. Последний раз широкая полемика вокруг этой темы поднималась после терактов в Волгограде. Тогда в результате двух взрывов погибли более 30 человек.

В данный момент в РФ существует мораторий на смертную казнь, введенный в 1997 году.