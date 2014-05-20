Россия обеспокоена активностью НАТО вблизи ее границ

00:21, 20 мая 2014
Мир
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Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов выразил обеспокоенность касательно военной активности НАТО вблизи российских границ.

REUTERS

Об этом он сказал председателю военного комитета НАТО генералу Кнуду Бартелсу во время телефонного разговора, который состоялся в понедельник, 19 мая, передает пресс-служба ведомства.

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По словам Герасимова, военная активность НАТО является "не способствующей повышению безопасности в Европе".

Также Герасимов и Бартелс обсудили ситуацию в Украине.

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