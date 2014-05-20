Россия обеспокоена активностью НАТО вблизи ее границ

Об этом он сказал председателю военного комитета НАТО генералу Кнуду Бартелсу во время телефонного разговора, который состоялся в понедельник, 19 мая, передает пресс-служба ведомства.

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По словам Герасимова, военная активность НАТО является "не способствующей повышению безопасности в Европе".

Также Герасимов и Бартелс обсудили ситуацию в Украине.