В Турции произошла авария на шахте, погибло более 150 горняков

Уточненное число жертв трагедии на данный момент составляет 151 погибший и 76 пострадавших, но эти цифры еще могут вырасти, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

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По предварительным данным, причиной обрушения стало короткое замыкание, которое привело к пожару и взрыву. В момент взрыва в шахте находилось около 780 горняков, 280 из них удалось выбраться на поверхность самостоятельно. На месте происшествия ведутся спасательные работы.