В Турции произошла авария на шахте, погибло более 150 горняков
07:22, 14 мая 2014Мир
0 0
В турецкой шахте в населенном пункте Сома в 250 километрах к югу от Стамбула на глубине около двух километров произошла авария.
В Турции произошла авария на шахте / Reuters
Уточненное число жертв трагедии на данный момент составляет 151 погибший и 76 пострадавших, но эти цифры еще могут вырасти, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.
Читайте такжеАвария на шахте в Донецке: погибли семь горняков Ранее сообщалось о 157 жертвах аварии.
По предварительным данным, причиной обрушения стало короткое замыкание, которое привело к пожару и взрыву. В момент взрыва в шахте находилось около 780 горняков, 280 из них удалось выбраться на поверхность самостоятельно. На месте происшествия ведутся спасательные работы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter