МИД Швеции позитивно оценил призыв Путина отстрочить референдум на Донбассе
18:05, 07 мая 2014Мир
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Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт называет "хорошим шагом" призыв России к представителям востока Украины отложить назначенный на 11 мая референдум.
Карл Бильдт высказался по поводу заявления Путина / uk.wikipedia.org
Об этом он написал на своей странице в Тwitter.
"Своего рода фейковий референдум в восточной Украине 11 мая был частью плана дестабилизации. Хороший шаг, если сейчас Москва его зароет", - написал он.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 мая, Москва призвала сторонников федерализации на юго-востоке Украины перенести намеченный на 11 мая референдум о самоопределении регионов.
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