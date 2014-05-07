МИД Швеции позитивно оценил призыв Путина отстрочить референдум на Донбассе

18:05, 07 мая 2014
Мир
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Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт называет "хорошим шагом" призыв России к представителям востока Украины отложить назначенный на 11 мая референдум.

Карл Бильдт высказался по поводу заявления Путина / uk.wikipedia.org

Об этом он написал на своей странице в Тwitter.

"Своего рода фейковий референдум в восточной Украине 11 мая был частью плана дестабилизации. Хороший шаг, если сейчас Москва его зароет", - написал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 мая, Москва призвала сторонников федерализации на юго-востоке Украины перенести намеченный на 11 мая референдум о самоопределении регионов.

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