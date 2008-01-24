20 офицеров ВВС погибли в авиакатастрофе в Польше

Вчера вечером, 23 января, примерно в 2-3 км от аэропорта "Мирославец" (около города Щецин, северо-запад Польши), при заходе на посадку разбился военно-транспортный самолет CASA C-295M (производства Испании). По состоянию на утро 24 января известно о 20 погибших.

По данным телеканала tvn24, в момент падения в самолете летели около 25 человек. Польское телевидение передает, что на борту самолета находились высокопоставленные офицеры польской армии, все они погибли. В стране объявлен траур. tvn24 сообщает, что среди пассажиров были участники конференции по безопасности полетов.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что среди погибших в авиакатастрофе – бригадный генерал. Глава правительства также сказал, что произошедшая трагедия стала "огромной потерей для польских ВВС". Имена погибших пока не публикуются.

Известны следующие подробности: около 19:00 C-295M заходил на посадку в аэропорт "Мирославец", самолет не дотянул несколько километров до посадочной полосы, упав в лес с высоты около 200 метров. После падения самолет взорвался, никто из находившихся на борту не выжил. Первоначально сообщалось о 7 погибших, потом стало известно, что на борту самолета находились не менее 14 офицеров и 4 членов экипажа. Впоследствии официальные источники подтвердили гибель не менее 20 человек.

Известно также, что C-295M вылетел вчера из Варшавы, имея на борту от 50 до 70 человек. Но, как поясняют военные, самолет успел сделать три посадки в других аэропортах, и многие пассажиры покинули борт до катастрофы.

По факту катастрофы начато расследование. Представитель ВВС Польши майор Богдан Циолковский заявил журналистам, что на данный момент причина падения самолета неизвестна.

По оценке польских СМИ, данная авиакатастрофа – самая тяжелая для ВВС страны за последние 30 лет.

Как передает агентство AP, польский военный эксперт Гржегорж Холданович говорит о том, что речь идет о первом случае катастрофы испанского военно-транспортного самолета CASA C-295M, который считается одним из самых надежных и безопасных в мире. Эти самолеты используются польскими военными в Ираке и Афганистане. Пилоты разбившегося самолета имели огромную летную практику – им приходилось работать в "горячих точках", в том числе, в зоне боевых действий на территории Ирака и Афганистана.

Вплоть до окончания расследования в Польше запрещены полеты CASA C-295M.

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