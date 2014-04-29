МИД Великобритании: страна не объявляла торговую войну России
Министр иностранных дел Соединенного Королевства Уильям Хейг заверил, что Великобритания "не объявляла торговую войну или бойкот России".
С таким утверждением он выступил в понедельник, отвечая на вопросы парламентариев, пишет ИТАР-ТАСС.
"Есть британские компании, которые инвестируют очень большие средства в российскую экономику и сделали эти капиталовложения с честными намерениями", - сказал он.
"Если речь идет о принятии более далеко идущих торгово-экономических финансовых мер, то, конечно это будет иметь влияние на некоторые из этих компаний", - отметил министр.
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Глава МИД подчеркнул, что "сейчас не идет речи о введение экономического бойкота в отношении России".
"Энергетический бойкот России тяжело осуществим в данный момент для многих стран ЕС, например Болгарии, которая сильно зависит от российских поставок газа".
Хейг считает, что правильнее будет говорить о "снижении долгосрочной энергозависимости от России".