Госдума ввела уголовную ответственность за реабилитацию нацизма

Госдума России в среду приняла сразу во втором и в третьем, окончательном, чтениях законопроект об уголовной ответственности за публичную реабилитацию нацизма, сообщает Радио Свобода.

Согласно документу, для преступивших закон устанавливаются штрафы до 500 тысяч рублей либо лишение свободы до пяти лет. Соответствующие поправки вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России. Уголовный кодекс дополняется статьей "Реабилитация нацизма".

Читайте такжеВ Госдуме требуют признать развал СССР незаконным

Законопроектом предусмотрено, что ответственность за попытки реабилитации нацизма будет выше, если речь идет о действиях, совершенных с использованием служебного положения или средств массовой информации.

Также Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о штрафах за использование нецензурной лексики в теле- и радиоэфире, в кинопрокате и при публичном исполнении произведений искусства.

Читайте такжеГосдума РФ упростила получение гражданства для русскоязычных

В первом чтении депутаты поддержали законопроект о включении в российскую юрисдикцию компаний, работающих в Крыму и Севастополе.

В среду же депутаты обратились к главе российского правительства Дмитрию Медведеву с просьбой вернуть в России "зимнее время". За такое решение проголосовали 440 законодателей.