Комиссия Госдумы по этике обязала Жириновского извиниться перед журналисткой

Комиссия Госдумы РФ по вопросам депутатской этики решила не лишать слова "сорвавшегося" лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который оскорбил беременную журналистку агентства "Россия сегодня".

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал глава комитета Александр Дегтярев.

"Жириновскому рекомендовано и, по сути дела, обязывает его принести публичные извинения, второе - в СМИ будут распространены материалы с информацией от комиссии по депутатской этике о том, что им нарушены нормы депутатской этики, и это будет доведено до всей общественности. Это те полномочия, которыми обладает наша комиссия", - сказал Дегтярев.

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По его словам, у комиссии нет других рычагов влияния, возможно, после принятия нового кодекса по этике будут предусмотрены штрафы.

Дехтярев отметил, что сам Жириновский объяснил это как "срыв".

"Вы что удивляетесь, что человек может сорваться - и утром, и вечером вы (журналисты) его дергаете. Он еще не то может", - сказал Дегтярев и добавил, что Жириновский признал свою вину.

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По его словам, журналисты сами постоянно интересуются мнением Жириновского и сами должны определиться, как действовать дальше.

"Тут молодой здоровый может с катушек скатиться. Предложить редакторам лишить его микрофона в Думе, пусть дедушка сидит дома и пишет лекции для студентов. Вам самим нужен Жириновский - эпатажный, резкий, и мы его имеем", - отметил он.

"Я вас уверяю, что из 450 депутатов Госдумы немало достойных депутатов, которые адекватно оценивают как внутреннюю, так и внешнею политику, способны комментировать любые события в мире и стране", - сказал Дегтярев.

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Как сообщал УНИАН, Жириновский 18 апреля в ответ на вопрос корреспондентки агентства «Россия сегодня» о том, стоит ли вводить ответные санкции на запрет Украины на въезд россиян, начал выкрикивать оскорбления в ее адрес. После этого он начал оскорблять вступившихся за нее коллег.

МИА «Россия сегодня» потребовало от лидера ЛДПР принести публичные извинения.