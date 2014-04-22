Эстония купит вооружений на 111 миллионов евро - СМИ



Эти траты предусмотрены государственным планом развития вооруженных сил на 2013-2022 годы. По словам министра обороны Эстонии Урмаса Рейнсалу, в настоящее время военное ведомство ведет переговоры о поставках военной техники, пишет Лента.ру со ссылкой на Defense News.

В частности, министерство обороны Эстонии намерено приобрести боевые машины пехоты CV9035NL из состава вооруженных сил Нидерландов. В настоящее время планируется приобрести 44 такие машины. По предварительной оценке, поставка бронемашин может состояться уже в 2015 году. В потенциальный контракт с министерством обороны Нидерландов также планируется включить услуги по подготовке эстонских военных.

Какие еще типы вооружений и военной техники планируется приобрести в 2014 году, Рейнсалу не уточнил. По его словам, новая техника необходима для поддержания обороноспособности страны.