В Молдове начали проверки российских телеканалов

КСТР намерен изучить контент российских новостей на молдавских телеканалах Prime, RTR-Moldova, Ren Moldova, TV7 и российского телеканала "Россия 24" на предмет соблюдения социально-политического баланса и плюрализма мнений, передает Moldnews.

Решение было принято по инициативе либерала-реформатора Анны Гуцу, потребовавшей запретить на территории Молдовы показ российских новостных телепередач для обеспечения информационной безопасности в стране.

Мониторингу будут подвергнуты только российские информационные и аналитические передачи за период с 10 по 24 апреля.

Свою просьбу Гуцу также мотивировала политическими событиями в Украине и агрессией России по отношению к Украине. В своем письме она указала, что "российские телеканалы предаются агрессивной пропаганде, из-за которой общественное мнение отравлено фальсификациями, распространяемыми в шовинистическом духе и подстрекающими к разжиганию межнациональной розни с целью оправдать аннексию Крыма Россией".