В Молдове требуют запретить трансляцию российских новостей

Депутат Либерал-реформаторской партии потребовала запретить показ в Молдове новостных и политических телепередач российского производства. В открытом письме на имя главы Координационного совета по телевидению и радио Мариана Показного Гуцу попросила потребовать у телерадиовещателей заменить российские новости и политические передачи европейскими, молдавскими новостями, а также музыкальными или развлекательными передачами, сообщает Коммерсантъ.md.

Свою просьбу Гуцу поясняет политическими событиями в Украине и «агрессией» России по отношению к Украине. «Российские телеканалы предаются агрессивной пропаганде, из-за которой общественное мнение отравлено фальсификациями, распространяемыми в шовинистическом духе и подстрекающими к разжиганию межнациональной розни с целью оправдать аннексию Крыма Россией»,— говорится в обращении.

Читайте такжеВВС: В Литве приостановили трансляцию российских каналов

В качестве примера применения подобных мер Гуцу также приводит Украину, где недавно запретили показ ряда российских телеканалов.

Отметим, депутат Анна Гуцу стала широко известна публике благодаря своим законодательным инициативам, связанным с распространением русского языка на территории Молдовы. В частности, Гуцу направила запрос в Конституционный суд, требуя дать заключение по поводу содержания статьи 13 Конституции РМ, касающейся государственного языка — молдавский или румынский, зарегистрировала проект, касающийся лингвистической политики в РМ, обязывающий граждан изучать румынский язык для полноценной интеграции в общество и профессиональную сферу. А в конце февраля либерал-реформатор предложила, чтобы обязательный объем телерекламы на госязыке был закреплен на уровне 80% и не менее 80% всех транслируемых в Молдове телеканалов были румыноязычными.