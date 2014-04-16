НАТО направит корабли на Балтику и в Средиземноморье - генсек

Об этом генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен сообщил журналистам в Брюсселе после заседания Совета Североатлантического альянса на уровне послов 28 стран-членов альянса, передает РИА «Новости».

«Будет больше самолетов в воздухе, больше кораблей на воде и больше готовности на земле. Так, самолеты будут больше патрулировать воздушное пространство, союзные корабли будут направлены в Балтийское море, восточное Средиземноморье и везде, где потребуется», - сказал Расмуссен.

По его словам, меры будут предприняты «немедленно».

«Это означает в течение нескольких дней, в зависимости от практических вопросов. Но мы решили задействовать немедленно», - заявил генсек.

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Вместе с тем Расмуссен заявил, что НАТО пока не приняла решения о размещении постоянных баз в странах Восточной Европы.

"Сегодня мы не принимали решения о таких объектах. Сегодня мы договорились о наборе мер, которые могут быть немедленно применены. Но будет проведена дальнейшая работа", - сказал Расмуссен.