НАТО направит корабли на Балтику и в Средиземноморье - генсек
НАТО решила усилить воздушное патрулирование на востоке Европы, направить корабли в Балтийское море и восточное Средиземноморье в связи с ситуацией в Украине.
Об этом генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен сообщил журналистам в Брюсселе после заседания Совета Североатлантического альянса на уровне послов 28 стран-членов альянса, передает РИА «Новости».
«Будет больше самолетов в воздухе, больше кораблей на воде и больше готовности на земле. Так, самолеты будут больше патрулировать воздушное пространство, союзные корабли будут направлены в Балтийское море, восточное Средиземноморье и везде, где потребуется», - сказал Расмуссен.
По его словам, меры будут предприняты «немедленно».
«Это означает в течение нескольких дней, в зависимости от практических вопросов. Но мы решили задействовать немедленно», - заявил генсек.
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Вместе с тем Расмуссен заявил, что НАТО пока не приняла решения о размещении постоянных баз в странах Восточной Европы.
"Сегодня мы не принимали решения о таких объектах. Сегодня мы договорились о наборе мер, которые могут быть немедленно применены. Но будет проведена дальнейшая работа", - сказал Расмуссен.