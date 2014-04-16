НАТО созывает Североатлантический Совет из-за ситуации в Украине

На заседании собираются обсудить вопрос укрепления обороноспособности европейских стран из-за ситуации в Украине, сообщает 9tv.co.il.

Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил во вторник: "Мы получили предложения военных о возможных мерах. Некоторые из них мы можем реализовать в ближайшее время, некоторые — в будущем. Завтра мы рассмотрим эти предложения и примем решение".

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На заседании будут обсуждаться предложения генерала США, командующего вооруженными силами НАТО в Европе, Филипа Бридлава. В качестве возможных предложений рассматривается проведение совместных учений и увеличение военных сил в восточной Европе.

Бридлав пообещал, что Североатлантический альянс в ближайшее время представит всеобъемлющий план по "обеспечению мира", учитывая ситуацию в Украине.