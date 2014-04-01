Любая европейская страна может вступить в НАТО - Керри

"США присоединяются к своим союзникам, подтверждая, что двери НАТО открыты для любой европейской страны, которая может взять на себя обязательства и обязанности членства, а также может сделать вклад в безопасность евроатлантического региона", — заявил Керри, пишет РИА Новости.

Конкретных кандидатов на присоединение госсекретарь не назвал.

Заявление Керри было приурочено к годовщинам последовательных этапов расширения НАТО. В марте 1999 года в альянс вступили Венгрия, Польша и Чехия; в марте 2004 года — Болгария, Эстония, Литва, Румыния, Словакия и Словения; а 1 апреля 2009 года членами НАТО стали Албания и Хорватия.

По заявлению Керри, альянс "распространил демократию, процветание и стабильность в Европе".