«Британский бульдог» вновь столкнулся с «русским медведем» - Times

Разногласия между Россией и Великобританией, возникшие из-за Британского совета, можно смело назвать возобновлением борьбы «британского бульдога» с «русским медведем». Как пишет газета The Times, встреча «медведя» и «бульдога» не происходила со времен «холодной войны». Накануне «бульдогом» выступил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибэнд, несмотря на то, что за либерализм его скорее можно назвать «лабрадором», только не взрослым, а щеночком. При этом он «рычал», но не кусался, заявив о ненужности ответных действий в отношении Москвы.

Газета.ру