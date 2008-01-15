До Путина до сих пор не дошло приглашение на инаугурацию Саакашвили

Российская сторона не получила приглашение на инаугурацию Президента Грузии.

Об этом сегодня заявил глава МИД РФ Сергей ЛАВРОВ, сообщает агентство «Новости-Грузия».

"Пока мы не получали какого-либо приглашения, хотя слышали заявление (о приглашении руководства РФ на инаугурацию Президента Грузии)", - сказал С.ЛАВРОВ.

Комментируя заявление Михаила СААКАШВИЛИ, избранного Президентом на второй срок, о намерении нормализовать двусторонние отношения с Россией, глава МИД РФ сообщил, что пока никаких инициатив от грузинской стороны не поступало.

"Такие заявления делались и ранее", - сказал С.ЛАВРОВ.

По его словам, Россия неоднократно выражала готовность нормализовать отношения.

Российский министр напомнил, что в прошлом году состоялся ряд двусторонних встреч глав МИД двух стран, в ходе которых проявлялась готовность к улучшению отношений.

"К сожалению, каждый раз у грузинской стороны что-то не складывалось", - сказал С.ЛАВРОВ.

Как сообщал УНИАН, 9 января М.СААКАШВИЛИ заявил, что приглашает Президента РФ Владимира ПУТИНА на свою инаугурацию.