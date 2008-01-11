В Евросоюзе изъято 561 тыс. фальшивых купюр евро

В 2007 году в ЕС было изъято из обращения 211,1 тыс. фальшивых монет и 561 тыс. фальшивых купюр евро.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, по данным Европейских финансистов, количество изъятых монет лишь на 29% больше, чем в 2006 году, когда в ЕС было изъято 163,8 тыс. фальшивок.

В то же время, количество изъятых фальшивых монет остается незначительным сравнительно с общим количеством монет в обращении - 75 млрд., и, даже, сравнительно с общим количеством наиболее “популярных” среди фальшивомонетчиков монет номиналом 50 центов, 1 и 2 евро - 14 млрд.

85% изъятых монет были монетами номиналом 2 евро. В целом с 2002 года из обращения было изъято 585 тыс. фальшивых монет.

Среди купюр больше всего подделываются купюры номиналом 50 евро (38% общего количества изъятых фальшивых монет), 20 евро (27,5%) и 100 евро (22%).

Как сообщал УНИАН, наличный евро был введен в оборот с 1 января 2002 года в 12 странах-членах ЕС. Сейчас в зону евро входят 15 стран-членов.