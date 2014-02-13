В Молдавии стартовала кампания по борьбе с пьянством

Миздрав Молдавии запустил национальную антиалкогольную кампанию под лозунгом «На трезвую голову». Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Publika.md.

В ходе данной кампании по всей стране организуют «круглые столы» о вреде алкоголя, гражданам будут раздавать соответствующие листовки, а в СМИ появится социальная реклама. Акция направлена прежде всего на водителей, подростков и беременных женщин.

На эти меры Минздрав пошел из-за того, что Молдавия входит в число мировых лидеров по употреблению спиртного. По данным всемирной организации здравоохранения, в среднем каждый житель страны старше 15 лет выпивает 18,22 литра алкогольной продукции в год, что почти в три раза больше среднего мирового показателя (6,1 литра).

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«Всего на учете у врачей состоят около 46 тысяч алкоголиков», — отмечает замдиректора республиканского наркологического диспансера Тудор Васильев. Однако реальное количество людей, страдающих от алкогольной зависимости, в стране гораздо больше, подчеркивает издание.

Как ожидается, антиалкогольная кампания продлится в Молдавии до февраля 2014 года. Ее бюджет составит 200 тысяч долларов.

В январе текущего года Минздрав республики выступил с еще одной антиалкогольной инициативой — ведомство предложило полностью запретить рекламу алкоголя, в том числе и пива. В настоящее время этот вопрос, как пишет «Коммерсантъ-Молдова», обсуждается в правительстве.