"Свободовцы" придумали, как запретить рекламу спиртного и сигарет

Текст документа обнародован на официальном сайте Верховной Рады.

Авторы законопроекта предлагают запретить рекламу алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, табачных изделий и торговых марок, а также усилить механизм государственного управления за рекламной деятельностью в Украине.

“В законопроекте предлагается запретить рекламу алкогольных напитков, слабоалкогольных напитков, пива и табачных изделий, торговых марок, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются алкогольные и/или слабоалкогольные напитки, пиво, табачные изделия в любой форме на всей территории Украины. Запретить спонсирование теле-, радиопередач, театрально-концертных, спортивных и других мероприятий с использованием торговых марок, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются табачные изделия, алкогольные напитки, слабоалкогольные напитки и/или пиво”, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы законопроекта также отмечают, что принятие этого документа не требует изменений в другие законы Украины, а его реализация не требует расходов из госбюджета.

“Реализация норм упомянутого законопроекта сделает возможным уменьшить количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, улучшит показатели состояния здоровья населения Украины, особенно молодежи и подрастающего поколения, что обусловит улучшение качества жизни граждан, повышение ее продолжительности и как следствие – преодоление демографического кризиса в Украине последних двадцати лет”, - считают авторы проекта закона.

Инициаторами законопроекта являются народные депутаты от ВО “Свобода”: Алексей Кайда, Анатолий Витив, Игорь Янкив и Ирина Сех.