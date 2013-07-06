"Свободовцы" придумали, как запретить рекламу спиртного и сигарет
Народные депутаты Украины от ВО “Свобода” зарегистрировали в парламенте законопроект о внесении изменений в статью 22 Закона Украины "О рекламе" (относительно запрета рекламы алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, табачных изделий и торговых марок).
Текст документа обнародован на официальном сайте Верховной Рады.
Авторы законопроекта предлагают запретить рекламу алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, табачных изделий и торговых марок, а также усилить механизм государственного управления за рекламной деятельностью в Украине.
“В законопроекте предлагается запретить рекламу алкогольных напитков, слабоалкогольных напитков, пива и табачных изделий, торговых марок, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются алкогольные и/или слабоалкогольные напитки, пиво, табачные изделия в любой форме на всей территории Украины. Запретить спонсирование теле-, радиопередач, театрально-концертных, спортивных и других мероприятий с использованием торговых марок, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются табачные изделия, алкогольные напитки, слабоалкогольные напитки и/или пиво”, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Авторы законопроекта также отмечают, что принятие этого документа не требует изменений в другие законы Украины, а его реализация не требует расходов из госбюджета.
“Реализация норм упомянутого законопроекта сделает возможным уменьшить количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, улучшит показатели состояния здоровья населения Украины, особенно молодежи и подрастающего поколения, что обусловит улучшение качества жизни граждан, повышение ее продолжительности и как следствие – преодоление демографического кризиса в Украине последних двадцати лет”, - считают авторы проекта закона.
Инициаторами законопроекта являются народные депутаты от ВО “Свобода”: Алексей Кайда, Анатолий Витив, Игорь Янкив и Ирина Сех.