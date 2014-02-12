В Великобритании бушует стихия, объявлено "красное" предупреждение

Главная метеорологическая служба Великобритании распространила на редкость серьезное так называемое красное предупреждение об ожидаемых в некоторых частях страны "исключительно сильных ветрах" с порывами до 160 км/ч, сообщает ИТАР-ТАСС. Синоптики призывают предпринять шаги для обеспечения безопасности. Местные СМИ уже сейчас описывают погоду как экстремальную.

"Ветра такой силы способны нанести большой ущерб, повалить деревья, вызвать перебои в подаче электроэнергии, - говорят в Главной метеослужбе. - Кроме того, высокие волны обрушатся на некоторые участки побережья. Люди должны изменить планы путешествий в этот период".

Британское правительство заявило об угрозе превращения нынешнего наводнения (пока соответствующего аналогичному ЧП 2003 года) в сильный удар стихии, случившийся в 1947 году, но напоминает, что "с тех пор проводились дополнительные мероприятия [защиты]".

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Выступая в парламенте, премьер-министр Дэвид Кэмерон все же объявил о выделении владельцам домов и предприятиям грантов по 5 тыс. фунтов ($8,3 тыс.) на улучшение защиты строений от воды и ремонт после нанесенного ущерба.

Сейчас Кэмерон два раза в день проводит заседания кризисного комитета "Кобра", который собирается лишь в случаях, когда существует прямая угроза госбезопасности Великобритании.

В стране продолжают отмечаться крупные перебои железнодорожного сообщения, перекрыты некоторые автомобильные дороги. В ближайшие несколько дней синоптики прогнозируют выпадение месячной нормы осадков на юге Англии. Ожидается продолжение подъема уровня воды в реках, что грозит затоплением еще тысячам домов.

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