Пентагон не волнуют планы Ирана послать флот к берегам США

Представитель Пентагона полковник Стен Уоррен заявил, что не имеет информации о любом иранское судне, которое приближается к берегам США. Он добавил, что если иранские корабли действительно отправятся к Атлантике, «их не должно удивлять наличие там других флотов».

Читайте такжеИран испытал две ракеты нового поколенияВ Иране о планах похода военных кораблей объявили на прошлой неделе. Официальное иранское информагентство «Фарс» сообщило, что этот план является частью ответа Ирана на "рост военно-морского присутствия США в Персидском заливе".

Вашингтон и его союзники регулярно проводят военно-морские учения в Персидском заливе для обеспечения свободы судоходства на водном пути, который имеет стратегическое значение для экспорта нефти.