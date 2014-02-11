Пентагон не волнуют планы Ирана послать флот к берегам США

10:57, 11 февраля 2014
Мир
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Оборонное ведомство США спокойно отреагировало на заявления Ирана о планах направить военные корабли к берегам Соединенных Штатов

Планы Ирана стали реакцией на рост присутствия США в Персидском заливе

Представитель Пентагона полковник Стен Уоррен заявил, что не имеет информации о любом иранское судне, которое приближается к берегам США. Он добавил, что если иранские корабли действительно отправятся к Атлантике, «их не должно удивлять наличие там других флотов».

Читайте такжеИран испытал две ракеты нового поколенияВ Иране о планах похода военных кораблей объявили на прошлой неделе. Официальное иранское информагентство «Фарс» сообщило, что этот план является частью ответа Ирана на "рост военно-морского присутствия США в Персидском заливе".

Вашингтон и его союзники регулярно проводят военно-морские учения в Персидском заливе для обеспечения свободы судоходства на водном пути, который имеет стратегическое значение для экспорта нефти.

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