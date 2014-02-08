Путин назвал недальновидными тех, кто бойкотирует Олимпиаду

Об этом президент РФ сказал в фильме "Философия мягкого пути", который вышел в эфире телеканала "Россия 1", пишет РИА "Новости".

"Я думаю, что это люди недальновидные, и они не очень понимают, что они делают", — сказал Путин.

Говоря о призывах бойкотировать Олимпиаду в Сочи, Владимир Путин обратил внимание на то, что "желающих нанести какой-то ущерб нашей стране всегда было достаточно".

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"Это тоже элемент конкурентной борьбы. К этому нужно относиться как к обычному явлению. И вот когда начинают искать инструменты этой конкурентной борьбы, вот это один из инструментов — как бы так нас пощипать в связи с подготовкой Олимпиады. Ну все же видят, сколько мы усилий прилагаем", — сказал президент.