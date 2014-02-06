На войне в Сирии детей отсылают воевать, насилуют и пытают - ООН

Как сообщает ТСН со ссылкой на The Huffington post, об этом говорится в отчете ООН, о котором сегодня заявил генеральный секретарь организации Пан Ги Мун.

По его словам, в сирийском конфликте над детьми издевается как сторона власти, так и повстанцы.

Он отметил, что в ООН есть данные, которые свидетельствуют, что и официальный Дамаск, и оппозиция занимаются вербовкой детей до 18 лет в Сирии и в соседних странах.

"Многие мальчики рассказывали сотрудникам ООН, что они чувствовали свой долг присоединиться к войскам оппозиции", - говорится в отчете.

Также в нем говорится, что дети не редко переживают страшные пытки, к которым прибегают оппозиционные и провластные воины.

"Детей бьют металлическими проводами, кнутами, а также деревянными и металлическими палками. К ним применяют электрошок, в том числе иногда их бьют током по половым органам. Им отрывают ногти на руках и ногах, их насилуют или угрожают изнасилованием. Об детей тушат сигареты, лишают сна, а также устраивают пытки родных на их глазах", - говорится в отчете ООН.

В организации также посчитали, что за почти три года войны в Сирии было убито 100 тысяч человек. Среди них 10 тысяч - дети.