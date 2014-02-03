В Венесуэле сторонники Уго Чавеса отметили пятнадцатую годовщину его прихода к власти

2 февраля 1999 года Чавес вступил в должность главы государства, победив на своих первых президентских выборах, после чего непрерывно правил в южноамериканской республике вплоть до своей кончины в марте прошлого года, передает ИТАР-ТАСС.

В конце 2013 года нынешний президент страны Николас Мадуро провозгласил 8 декабря Днем любви к Уго Чавесу. Полное название нового праздника звучит как "День верности и любви к верховному команданте Уго Чавесу и к Родине".

В октябре президент Мадуро заявил о необходимости изучать идейноенаследие Уго Чавеса в школах и университетах. С таким предложением он выступил, посетив штат Баринас, где родился и вырос лидер боливарианской революции.

В июле Мадуро объявил о создании научно-исследовательского института по изучению идейного наследия Чавеса. Институт возглавил старший брат экс-президента Адан Чавес - нынешний губернатор штата Баринас.

Уго Чавес скончался 5 марта прошлого года после тяжелой и продолжительной болезни.