США разрешат электронный промышленный шпионаж, но только в интересах нацбезопасности
18:20, 17 января 2014Мир
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США разрешат электронный промышленный шпионаж, но только в интересах национальной безопасности, заявил в директиве, распространенной в пятницу, президент Барак Обама.
Обама разрешил промышленный шпионаж / Фото: article-3.com
"Сбор иностранной частной коммерческой информации по торговым секретам разрешается, только чтобы защитить национальную безопасность США и их партнеров и союзников. Сбор подобной информации, чтобы добиться конкурентных преимуществ компаний и бизнес-сектора США не является разрешенной целью разведки и контрразведки", - цитирует директиву РИА Новости.
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Ранее материалы бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена показали, что Агентство национальной безопасности США шпионило за иностранными компаниями и политическими лидерами.
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