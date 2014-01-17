США разрешат электронный промышленный шпионаж, но только в интересах нацбезопасности

"Сбор иностранной частной коммерческой информации по торговым секретам разрешается, только чтобы защитить национальную безопасность США и их партнеров и союзников. Сбор подобной информации, чтобы добиться конкурентных преимуществ компаний и бизнес-сектора США не является разрешенной целью разведки и контрразведки", - цитирует директиву РИА Новости.

Читайте также: Спецслужбы США перехватывали почти 200 миллионов смс в день

Ранее материалы бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена показали, что Агентство национальной безопасности США шпионило за иностранными компаниями и политическими лидерами.