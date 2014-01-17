Спецслужбы США перехватывали почти 200 миллионов смс в день

Об этом сообщает британская газета Guardian со ссылкой на документы, предоставленные экс-сотрудником ЦРУ Эдвардом Сноуденом.

По данным издания, в апреле 2011 году спецслужбы ежедневно перехватывали почти 194 миллиона текстовых сообщений. С помощью специальной программы под кодовым названием Dishfire спецслужбы могли извлекать из смс информацию о местонахождении абонента, его адресной книге и финансовым операциям. Как отмечает издание, программа собирала "практически все, что было возможно", а не только информацию, касающуюся определённых секретных операций.

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Также американские спецслужбы, по данным издания, использовали программу Prefer, которая анализировала данные из автоматических текстовых сообщений, которые приходят на телефон абонента. В частности, анализу подвергались сообщения о пропущенных звонках, сообщения о пересечении границ и даже сообщения от туристических компаний. Информация, полученная из сообщений абонентов в США, согласно секретным документам, была почти полностью удалена из базы АНБ, однако данные, касающиеся абонентов в других странах, сохранились. Какие страны, помимо Великобритании, затрагивала такая слежка, издание не уточняет.

Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. По данным АНБ, в распоряжение журналистов могли попасть до 200 тысяч секретных документов. После их передачи Сноуден вылетел в Гонконг, а с 23 июня 2013 года находился в транзитной зоне московского аэропорта "Шереметьево". В августе он получил временное убежище в России сроком на год.

По материалам: РИА Новости