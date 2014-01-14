Конгресс продлил финансирование правительства США до 18 января

Палата представителей конгресса США одобрила без дебатов продление финансирования федерального правительства страны до 18 января. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее демократы и республиканцы в конгрессе достигли предварительного соглашения о продлении финансирования до 30 сентября в размере 1 триллион долларов. Однако они были не готовы вынести соглашение на голосование до установленного ранее крайнего срока 15 января. Повторение кризиса финансирования в этот раз считается маловероятным, поскольку обе партии в конгрессе убедились, что противостояние сильно вредит их рейтингу среди избирателей. В 2014 году предстоят очередные выборы в конгресс.

Глава комитета по ассигнованиям сената Барбара Микульски заявила ранее, что проект закона предусматривает пересмотр запланированного сокращения военных пенсий для инвалидов. Законопроект, по словам сенатора, не блокирует реализацию реформы здравоохранения, которая известна под разговорным названием Obamacare и которая призвана обеспечить десятки миллионов американцев медицинской страховкой. В документе запланировано также повышение расходов на национальные и военные программы на 45 миллиардов долларов в течение 2014 финансового года.

Федеральные органы власти в США частично закрылись 1 октября минувшего года из-за того, что конгресс не принял бюджет на новый финансовый год. Сенат 17 октября одобрил компромиссный документ, предусматривающий временное возобновление финансирования госучреждений и повышение лимита госдолга. Действие документа заканчивается 15 января. Документ также предусматривает расширение лимита на заимствования до 7 февраля.