Состояние экс-премьера Израиля Шарона резко ухудшилось

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на клинику "Шиба", где находится 85-летний пациент.

"За последние часы произошло дальнейшее ухудшение состояние бывшего главы правительства Ариэля Шарона. Оно крайне критическое. У постели больного все время находятся члены его семьи", — говорится в сообщении клиники.

По теме: Врачи стабилизировали работу сердца экс-премьера Израиля Шарона, но он при смерти

На прошлой неделе врачи объявили, что у Шарона, который восемь лет не выходит из комы, выявлена прогрессирующая полиорганная недостаточность — постепенный отказ функциональных систем организма. Они не скрывают, что развязка может наступить в ближайшее время.