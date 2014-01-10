Состояние экс-премьера Израиля Шарона резко ухудшилось
01:26, 10 января 2014Мир
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Состояние бывшего премьер-министра Израиля Ариэля Шарона в четверг ухудшилось и теперь оценивается как "крайне критическое".
Состояние Ариэля Шарона оценивается как "крайне критическое" Фото krazyinsidekenya.wordpress.com/
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на клинику "Шиба", где находится 85-летний пациент.
"За последние часы произошло дальнейшее ухудшение состояние бывшего главы правительства Ариэля Шарона. Оно крайне критическое. У постели больного все время находятся члены его семьи", — говорится в сообщении клиники.
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На прошлой неделе врачи объявили, что у Шарона, который восемь лет не выходит из комы, выявлена прогрессирующая полиорганная недостаточность — постепенный отказ функциональных систем организма. Они не скрывают, что развязка может наступить в ближайшее время.
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