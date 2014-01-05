Врачи стабилизировали работу сердца экс-премьера Израиля Шарона, но он при смерти

Об этом сказал журналистам директор клиники «Шиба» Зеев Ротштейн.

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Несмотря на то, что 85-летний пациент «как лев сражается за свою жизнь», Ротштейн подтвердил пессимистичный прогноз развития болезни, сообщает РИА Новости.

Ранее врачи объявили, что у Шарона выявлена прогрессирующая полиорганная недостаточность – постепенный отказ функциональных систем организма. Они не скрывают, что развязка может наступить в ближайшие дни.

Ветеран почти всех войн Израиля, автор программы «размежевания», которая поставила точку в 38-летней истории оккупации сектора Газа, архитектор «стены безопасности», обуздавшей волну палестинского террора, Шарон перенес 4 января 2006 года обширный инсульт и впал в кому. После череды операций бывшего премьера перевели из нейрохирургической реанимации иерусалимского госпиталя «Хадасса» в реабилитационный центр крупнейшей в стране клиники имени Хаима Шибы под Тель-Авивом.