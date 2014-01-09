Фидель Кастро впервые с апреля 2013 года появился на публике – СМИ

Как передает газета Granma, 87-летний Кастро посетил вечером в среду открытие художественной студии в Гаване.

В четверг кубинский сайт Cubadebate — неофициальный, но близкий к властным кругам ресурс — опубликовал фотографии состоявшегося мероприятия, на которых Кастро запечатлен со спины.

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Кастро появлялся в последний раз на массовом мероприятии в апреле прошлого года — тогда он принял участие в открытии одной из школ. В июне государственные СМИ распространили фотографии его встречи со спикером венесуэльского парламента Диосдадо Кабельо. Последняя его статья из серии «Размышления» вышла в конце августа.

Фидель Кастро заболел в 2006 году и был вынужден за 2 года до истечения своих полномочий оставить власть. Он передал свои полномочия младшему брату Раулю Кастро 31 июля 2006 года, и в феврале 2008 Национальная Ассамблея избрала его председателем госсовета Кубы.