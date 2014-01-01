Куба празднует День Освобождения
13:36, 01 января 2014Мир
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Янукович пожелал Раулю Кастро крепкого здоровья.
Куба празднует День Освобождения / Фото: Іnfokart.ru
Президент Украины Виктор Янукович поздравил председателя Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба Рауля Кастро Рус по случаю национального праздника - Дня Освобождения.
Текст поздравления обнародован на сайте главы Украинского государства.
Янукович выразил уверенность, что обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии отношений между странами, плодотворный диалог в первую очередь на высшем уровне являются надежной основой для расширения взаимовыгодного украинско-кубинского сотрудничества.
Президент Украины пожелал лидеру Кубы крепкого здоровья и новых успехов в государственной деятельности, а дружественному кубинскому народу - мира и благополучия.
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