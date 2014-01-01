Куба празднует День Освобождения

Президент Украины Виктор Янукович поздравил председателя Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба Рауля Кастро Рус по случаю национального праздника - Дня Освобождения.

Текст поздравления обнародован на сайте главы Украинского государства.

Янукович выразил уверенность, что обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии отношений между странами, плодотворный диалог в первую очередь на высшем уровне являются надежной основой для расширения взаимовыгодного украинско-кубинского сотрудничества.

Президент Украины пожелал лидеру Кубы крепкого здоровья и новых успехов в государственной деятельности, а дружественному кубинскому народу - мира и благополучия.