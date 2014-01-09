В Сомали исламисты потребовали у провайдеров отключить в стране интернет

Об этом 9 января сообщает агентство Agence France-Press. Исламисты требуют ограничить доступ к Сети для жителей подконтрольных им районов.

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На выполнение требования компаниям отведено 15 суток. Как говорится в распространенном «Аль-Шабаб» сообщении, все, кто по истечении этого времени проигнорируют запрет на пользование интернетом, будут автоматически считаться «шпионами и пособниками врага, которых ждет наказание в соответствии законами шариата», сообщает Lenta.ru.

Если компании все же подчинятся требованиям исламистов, без интернета могут остаться около 100 тысяч сомалийцев. Всего в стране проживает более 10 миллионов человек, однако, по данным Всемирного банка, интернетом пользуется только 1,4 процента населения.

Интернет в Сомали появился только в 2000 году. Страна, в которой с 1991 года фактически не существует централизованной власти, стала одной из последних, получивших выход в Сеть в Африке. Несмотря на непрекращающуюся уже более двадцати лет гражданскую войну, в ноябре 2013 года в Сомали также появилась возможность подключения высокоскоростного интернета. Соответствующую услугу представляет компания O3b Networks, одним из инвесторов которой является американская корпорация Google.