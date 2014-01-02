В Сомали на территории отеля прогремели три взрыва: есть жертвы

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на агентство Рейтер. Погибли не менее 11 человек. Об этом заявил сегодня директор работающей в городе частной службы скорой помощи. Еще 17 человек получили ранения.

Два взрыва прогремели с небольшим интервалом, после чего в районе отеля была слышна стрельба. Предположительно огонь открыли охранявшие гостиницу силы безопасности. Полиция сообщила, что две первые бомбы были заложены в автомобили. По некоторым данным, взрывы могли совершить террористы-смертники.

Третий взрыв произошел примерно через час после двух первых. Сработало взрывное устройство, находившееся внутри припаркованного у отеля автомобиля, который обыскивали военные.

Фешенебельный отель "Джазира" пользуется популярностью среди политиков и других высокопоставленных лиц Сомали.

Врач в больнице "Мадина" в Могадишо сообщил Рейтер, что в нее было доставлено тело одного погибшего и 10 раненых.

Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за взрывы возле отеля "Джазира". Однако, скорее всего, этот теракт совершила крупнейшая исламистская группировка Сомали "Аш-Шабаб", связанная с "Аль-Каидой". "Аш-Шабаб" неоднократно осуществляла теракты против представителей властей Сомали.