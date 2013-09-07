В Сомали смертник взорвал себя в автомобиле, погибли 15 человек

По предварительным данным полиции, теракт осуществил смертник на заминированном автомобиле. При этом в полиции уточнили, что на месте происшествия прогремели два взрыва.

По теме: В Сомали прогремел взрыв возле резиденции премьера: не менее 6 погибших

Пока никто не взял на себя ответственность за теракт, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс.

В конце июля в результате теракта у посольства Турции в Могадишо погибли два человека.

Сомалийская республика перестала существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. В качестве единственной законной власти в стране международное сообщество признает федеральное правительство, контролирующее Могадишо и ряд окрестных районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляющимися территориями. В районах на юге и северо-востоке Сомали правят местные кланы и радикальные исламистские движения, в том числе связанная с "Аль-Каидой" группировка "Аш-Шабаб".