Британец, испортивший портрет Елизаветы II, признан виновным

В июне минувшего года 42-летний Харрис при помощи баллончика с краской написал на выставлявшемся в Вестминстерском аббатстве портрете королевы слово Help ("Помогите"), пишет РИА Новости. Работа кисти Ральфа Хейманса была куплена аббатством за 160 тысяч фунтов стерлингов, ее реставрация оценена в 7,3 тысячи фунтов.

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В своей заключительной речи в суде лондонского района Саутуорк злоумышленник заявил, что хотел привлечь внимание общественности к "социальной катастрофе" отцов, которым не дают видеться с детьми.

"Потеря детей для меня стала утратой, боль от которой не проходит. Я считаю, что запрет на общение с детьми является преступлением на почве ненависти и нарушением фундаментальных прав детей", — сказал он.

Между тем организация "Отцы за справедливость" (Fathers4Justice) ранее заявила, что не санкционировала действия Харриса.

Приговор Тиму Харрису будет оглашен 5 февраля.