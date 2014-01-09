Папа Римский первым из религиозных лидеров попал в топ-10 в Китае

Понтифик занял в рейтинге третье место, сообщает РИА Новости на ватиканское агентство Fides.

В число десяти наиболее влиятельных персон 2013 года попали также президент Ирана Хасан Рухани, президент России Владимир Путин, бывший президент Египта Мухаммед Мурси и бывший президент ЮАР Нельсон Мандела.

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Ранее папа Римский Франциск был также назван "Человеком года-2013" по версии американского журнала Time. Редакция сочла, что именно понтифик оказал наибольшее влияние на события в мире в ушедшем году. "Это большая редкость, чтоб никому неизвестный ранее человек смог за короткий срок привлечь к себе такое внимание людей во всем мире — молодых и старых, верующих и циников", — отметила в интервью Би-би-си шеф-редактор журнала Нэнси Гиббс.

Архиепископ Буэнос-Айреса кардинал Хорхе Марио Бергольо был избран на папский престол 13 марта нынешнего года. Это первый выходец из Латинской Америки и первый иезуит, занявший этот пост. Имя Франциск, как объяснял сам понтифик, он выбрал потому что этот святой известен своей заботой о бедных. Многие отмечали, что Франциска отличает скромность и близость к народу.