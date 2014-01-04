Папа Франциск оставил священникам только один почетный титул
03:35, 04 января 2014Мир
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Папа Римский Франциск оставил только один почетный титул для священников — "капеллан Его Святейшества", которого будут удостоены выдающиеся пастыри по достижении 65-летнего возраста
Папа Франциск оставил только один почетный титул для священников — "капеллан Его Святейшества"Фото: Reuters
Согласно решению понтифика, священникам больше не будут присваиваться два других почетных титула — Апостольского протонотария и прелата. Те священники, которые были удостоены этих титулов, останутся при них, пишет РИА Новости.
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"Мы приближаемся к простоте Церкви апостольских времен", — заявил пресс-секретарь епископата Польши священник Юзеф Клох, комментируя решение Папы Римского. Он напомнил, что ранее в некоторых базиликах настоятель прихода традиционно получал титул Апостольского протонотария, но теперь эта практика будет прекращена.
Решение понтифика уже разослано в епископаты разных стран для оглашения священникам.
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