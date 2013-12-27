Следствие рассматривает три основные версии авиакатастрофы Ан-12 в пригороде Иркутска

Следствием рассматриваются три основные версии крушения самолета Ан-12 в пригороде Иркутска – ошибка пилотирования, неисправность воздушного судна и неблагоприятные погодные условия.

Об этом сообщили УНИАН в Следственном комитете России.

«В качестве основных причин произошедшего следствием рассматриваются ошибка пилотирования, неисправность воздушного судна и неблагоприятные погодные условия», - говорится в сообщении.

Следственная группа в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту крушения 26 декабря 2013 года в пригороде Иркутска самолета АН-12 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), продолжает осмотр места происшествия.

В данный момент проводится процедура опознания тел пяти погибших, обнаруженных на месте крушения, и признания их родственников потерпевшими.

В научно-производственной корпорации «Иркут» следствием изымается летно-техническая документация на воздушное судно, летные книжки членов экипажа, образцы топлива, которым был заправлен самолет перед вылетом. Допрашиваются работники Иркутского авиационного завода, причастные к организации перелета воздушного судна и его заправке. Получены данные о лицах, которые могли находиться на борту самолета в момент крушения, – шести членах экипажа и трех авиационных техниках.

Как сообщалось, грузовой самолет Ан-12 Иркутского авиазавода (входит в "Иркут"), летевший из Новосибирска, вечером 26 декабря потерпел крушение, упав на военные склады под Иркутском. Катастрофа произошла при заходе на посадку на аэродром иркутского авиазавода. Самолет разрушил три склада воинской части, опасности для населения нет. На борту находились 9 человек - все погибли. Из них пятеро были найдены сразу после крушения лайнера, тела еще четырех человек обнаружены позже.