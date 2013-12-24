Шторм в Британии обесточил более 6 тысяч домов, 2 человека погибли (фото, видео)

Жертвами шторма в Великобритании в понедельник стали два человека, без энергоснабжения остаются более 6 тысяч домовладений, сообщает РИА Новости со ссылкой на Sky News.

Сильный шторм - третий за осенние и зимний месяцы - обрушился на Великобританию в понедельник. Власти закрыли часть автомобильных мостов и дорог, часть железнодорожных маршрутов, рейсы в крупных аэропортах страны отправляются и прибывают с задержками, некоторые отменены. В прибрежных регионах страны объявлена угроза наводнения.

"Два человека - мужчина и женщина - погибли при шторме, они упали в реки в разных областях страны: Камбрии и Северном Уэльсе. В Западном Суссексе дети получили ушибы и ссадины после того, как на них упала сорванная ветром ветка дерева", - сообщает телеканал.

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По сообщениям энергокомпаний, около 3 тысяч домов из-за шторма остаются без энергоснабжения в Корнуолле на юго-западе страны, около 2 тысяч - в других регионах юго-запада и еще более тысячи - в Беркшире. Как ожидается, шторм продолжится до утра вторника.

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