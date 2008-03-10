На Великобританию обрушился мощный шторм

Около 4,5 тыс. человек на юго-западе Англии и на юге Уэльса остались без света из-за шторма, обрушившегося сегодня утром на Великобританию.

Как передает «Газета.ru”, ветер скоростью до 130 км/ч уже наблюдается на юге страны, и, как предсказывают метеорологи, в течение дня он еще усилится.

В лондонском аэропорт Хитроу отменены более 400 авиарейсов, еще 10 были перенаправлены в аэропорт Гатуик. Наблюдаются сильные задержки в движении .

Ранее метеорологическое бюро распространило предупреждение об угрозе наводнений в Англии, Уэльсе, Северной Ирландии и центральной Шотландии.

Специалисты не исключают, что этот шторм в Британии может оказаться самым мощным за последние 10 лет.