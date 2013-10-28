Жертвами шторма "Святой Иуда" в Северной Европе стали восемь человек

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс, четыре человека погибли в Великобритании, два в Германии, один человек в Нидерландах и один во Франции. Больше половины из них стали жертвами упавших деревьев.

Обрушившийся на Северную Европу шторм по силе был сравним с ураганом. Порывы сопровождающего его ветра на британском острове Уайт в проливе Ла-Манш достигали 160 км/час.

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Метеорологи назвали шторм в честь Святого Иуды, почитаемого в Великобритании как заступника несчастных - его день отмечается 28 октября. По данным специалистов, нынешний шторм по силе можно сравнить с Великим штормом 1987 года, унесшим жизни 22 человек в Великобритании и Франции.