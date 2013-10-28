Жертвами шторма "Святой Иуда" в Северной Европе стали восемь человек
Жертвами шторма "Святой Иуда", обрушившегося на Северную Европу, стали не менее восьми человек.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс, четыре человека погибли в Великобритании, два в Германии, один человек в Нидерландах и один во Франции. Больше половины из них стали жертвами упавших деревьев.
Обрушившийся на Северную Европу шторм по силе был сравним с ураганом. Порывы сопровождающего его ветра на британском острове Уайт в проливе Ла-Манш достигали 160 км/час.
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Метеорологи назвали шторм в честь Святого Иуды, почитаемого в Великобритании как заступника несчастных - его день отмечается 28 октября. По данным специалистов, нынешний шторм по силе можно сравнить с Великим штормом 1987 года, унесшим жизни 22 человек в Великобритании и Франции.